Campane a festa per Cassis e per il Ticino

(LE FOTO) L’invito rivolto di suonare le campane a festa alle 12.30 in punto è stato raccolto nelle parrocchie di tutto il Cantone. Anche 26 colpi di cannone a Bellinzona.

È stato un momento del tutto particolare: nei piccoli comuni la gente a tavola ha sentito risuonare alle 12.30 in punto le campane. A Lugano in centro il suono a festa ha colto quasi di sorpresa le centinaia di persone in pausa pranzo, prima di riprendere il lavoro.

Un suono allegro, che qualcuno ha addirittura voluto anticipare alle 9.30 come è successo a Bellinzona, che ha salutato l’elezione dell’ottavo consigliere federale ticinese eletto dall’Assemblea federale. Un rincorrersi di note che ha sottolineato questo giorno importante per la storia del nostro Cantone.

Il 28 settembre i festeggiamenti ufficiali

I festeggiamenti ufficiali in onore del neoeletto consigliere federale si svolgeranno invece giovedì 28 settembre a Bellinzona. Le celebrazioni prenderanno il via con l'arrivo del treno speciale da Berna nel primo pomeriggio. A seguire, un corteo nelle vie della Città e un momento pubblico con discorsi ufficiali in Piazza Governo. I festeggiamenti si concluderanno poi con un banchetto d’onore al Palasport di Bellinzona.

(Red)