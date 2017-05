Caso Airlight Energy, scatta l'interrogazione

Il deputato Marcello Censi ha sottoposto al Governo una serie di domande riguardanti il fallimento della società di Biasca e sulle start up presenti in Ticino.

“Il fallimento della Airlight Energy Manufacturing SA di Biasca, start up che in pochi anni ha investito un centinaio di milioni, non può lasciarci indifferenti”. Inizia in questo modo l’interrogazione presentata oggi al Consiglio di Stato da Marcello Censi (PLR) nella quale chiede lumi riguardo alla start up di Biasca presentata nel 2014 quale nuovo astro nascente nel campo dell’energia rinnovabile. Descritta in principio come una “case history” per il promovimento economico del nostro Cantone a distanza di pochi mesi la realtà purtroppo si è manifestata in modo alquanto diverso. Il fallimento ha portato al licenziamento di 32 collaboratori, tra i quali anche personale altamente specializzato e una voragine di debiti, i quali sono ancora da quantificare.

"Un fallimento più che annunciato" per un’attività che di fatto non è mai veramente decollata. Tra il 2014 e il 2015 le prime avvisaglie che qualcosa stava andando per il verso sbagliato. Infatti afferma Censi che “il management storico dell’azienda, probabilmente presagendo quello che sarebbe accaduto di lì a poco, aveva già deciso di svendere l’azienda ad alcuni imprenditori italiani, profani del settore e probabilmente ignari della reale situazione economico – finanziaria della società”.

Marcello Censi sottolinea che questo fallimento giunge a pochi anni di distanza dal clamoroso caso della Pramac, “una ferita purtroppo ancora aperta per numerose imprese e artigiani ticinesi che diedero fiducia ad un progetto anch’esso rivoluzionario, ma che in pochi mesi si sciolse come neve al sole lasciando dietro di se 144 mio di debiti e un capannone di oltre 30 mila metri quadrati ancora oggi sfitto e che finirà per fungere da viva testimonianza di investimenti faraonici finiti purtroppo male sul nostro territorio”.

In conclusione, Marcello Censi si sofferma su come in Ticino siano presenti delle realtà imprenditoriali consolidate, fortemente radicate sul territorio e le quali sono capaci di creare occupazione e ricchezza nel nostro Cantone. Aziende sane del nostro tessuto imprenditoriale che andrebbero dal mio punto di vista maggiormente sostenute anche dall’Ente pubblico.

Cliccando qui di seguito potrete leggere l' interrogazione_e_le_domande.pdf

(Red)