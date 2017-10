Caso Argo 1, i partiti vogliono chiarezza

Alla luce delle nuove informazioni emerse sul caso Argo 1, dopo la trasmissione Falò, fioccano le prese di posizione dei partiti in merito al ruolo del direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli.

Da parte sua, il PS dice di ritenere che il ministro non possa continuare a dirigere la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) fino a quando l’insieme dei fatti e dei quesiti aperti non sarà definitivamente chiarito. I socialisti ribadiscono poi la necessità d’istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta e chiedono quindi che il consigliere di Stato faccia un passo indietro, appunto, per quanto riguarda la direzione del DASF".

"I fatti dimostrati e le dichiarazioni di Paolo Beltraminelli mostrano delle serie discrepanze rispetto alle spiegazioni fornite al Gran Consiglio lo scorso 13 marzo", scrive il PS, aggiungendo che "il gerente della Argo 1 non aveva fornito un’offerta di prestazioni seria e articolata che poteva motivare di scegliere quest’agenzia per assicurare il delicato mandato che le è stato affidato, protratto tacitamente nel tempo senza che sia stato pubblicato un concorso pubblico e per un ammontare totale di 3,4 milioni di franchi".

"Facciamo chiarezza"

Dal canto loro, invece, i Verdi del Ticino si dicono consapevoli delle difficoltà che un consigliere di Stato deve affrontare nello svolgimento del proprio compito, ma sono altresì convinti che sia importante dimostrare con i fatti, e non solo a parole, la bontà del proprio operato. "È fondamentale a questo punto - scrivono quindi - riflettere a fondo su quali siano le premesse per continuare a svolgere dignitosamente un ruolo così importante per la cosa pubblica (in altri tempi, per uno scandalo di questa portata, le dimissioni spontanee del capo sarebbero state l’unico scenario possibile)".

Secondo gli ecologistici, l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare appare ora indispensabile per fare luce sui legami tra l’agenzia di sicurezza, l’Amministrazione e il Parlamento cantonale, "anche in relazione alle rivelazioni su una presunta assunzione, nell’agenzia, tramite un programma occupazionale finanziato dalla collettività".

"Beltraminelli deve dimettersi!"

Ci va giù molto più duro il Movimento per il socialismo (MPS), stando al quale, malgrado le ulteriori novità legate al caso Argo 1, i partiti di governo continuano con il muro di gomma e, di fatto, a far quadrato attorno al consigliere di Stato Beltraminelli. "Le recenti rivelazioni, la difficoltà sempre maggiore con la quale egli riesce a “giustificare” l’operato suo e del suo dipartimento, il coinvolgimento di funzionari e le vicende correlate che hanno anche investito altre figure politiche: tutto questo indica un livello connivenza, più o meno diretta, tra le persone inquisite e responsabili politici e amministrativi", scrive il movimento in un comunicato stampa.

Adesso, a suo avviso, il dibattito si sposta sulla necessità o meno di un’inchiesta e la sua definizione (amministrativa, esterna, etc.): "Sarà un nuova occasione per creare ulteriore confusione e far passare altro tempo! Tutto questo non ci sorprende più di quel tanto: solo una visione ingenua dello Stato e dei suoi meccanismi può far pensare ad una sua neutralità, al di sopra di interessi di parte e a difesa del bene comune, degli interessi dei cittadini e delle cittadine".

Il MPS afferma di non credere "a questa narrazione" e ritiene che coloro che questa visione la diffondono ogni giorno e attorno ad essa hanno costruito e costruiscono il proprio potere politico, debbano, comunque, tirarne le conseguenze. Per questo, e per la terza volta, l’MPS chiede le dimissioni di Paolo Beltraminelli.

Un'analisi esterna

Ricordiamo anche che il PPD ha formulato la sua proposta: che è quella di far luce sul mandato Argo1 attraverso un’analisi esterna.

(Red)