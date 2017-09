Cassa malati, premi su del 4,5% in Ticino

Nel nostro Cantone si assiste alla progressione più importante del costo dell'assicurazione malattia per il 2018 per gli adulti rispetto alla media nazionale.

In Svizzera, il premio standard delle casse malattia aumenterà del 4% il prossimo anno per gli adulti, mentre per i minorenni l'incremento sarà del 5% e per i ragazzi fino a 25 anni del 4,4%. In Ticino la progressione è superiore alla media nazionale per gli adulti, +4,5%, e per bambini e ragazzi fino a 18 anni, +5,2%. Leggermente inferiore invece per i giovani: +4,2%

A livello nazionale, la fattura per chi ha una franchigia di 300 franchi e la copertura infortuni, salirà di 18 franchi fissandosi a 465,30 franchi per gli adulti. Per i giovani la fattura raggiungerà i 432,50 franchi (18,20 franchi in più rispetto a quest'anno) e per i minorenni i 110,50 franchi (+5,30 franchi).

In Ticino gli adulti pagheranno in media 495,10 franchi, ovvero 21,50 franchi in più, i ragazzi 452,50 franchi con un aumento di 18,30 franchi e i bambini 114,30 franchi (+5,60 franchi). Il dato medio è scarsamente indicativo per il singolo assicurato. A seconda del modello assicurativo, della cassa e delle franchigie gli sbalzi possono essere assai più importanti di quelli presentati dall'autorità federale.

Il cantone di residenza è determinante: la crescita per il premio standard infatti varia dall'1,6 al 6,4%. Gli assicurati dei cantoni latini, che in molti casi avevano già pagato premi in eccesso negli anni passati, saranno i più penalizzati: a Vaud l'incremento medio sarà del 6,4%, in Vallese del 5,9%, a Ginevra e Neuchâtel del 5,4% e nel Giura del 4,9%. Sopra la media nazionale, oltre al Ticino, anche Basilea Campagna e Appenzello esterno.

In tutti gli altri l'incremento è inferiore al 4% e addirittura in otto cantoni (AI, GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) sarà meno del 3%. I premi standard l'anno prossimo varieranno da 354 franchi per chi vive ad Appenzello interno a 591,80 franchi per chi sta a Basilea Città.

L'aumento per il 2018 supera l'incremento dei costi perché negli anni scorsi alcune casse avevano fissato premi troppo bassi e le loro riserve sono scese sotto il livello minimo, precisa un comunicato del Dipartimento federale dell'interno (DFI). Parte del rincaro quindi servirà a ricostituire le riserve. Inoltre alcuni assicuratori dovranno colmare le lacune per garantire la copertura dei costi. Lo stesso discorso vale anche per i premi dei bambini, la cui crescita anche stavolta è superiore alla media: le somme versate negli anni passati non hanno permesso di coprire i costi, spiega il DFI.

I dettagli dell'aumento in Ticino sono stati presentati in conferenza stampa a Bellinzona dal presidente del Dipartimento della sanità e socialità Paolo Beltraminelli, insieme a Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica, Ivana Petraglio, capo Area di gestione sanitaria e Matteo Veri, collaboratore scientifico Area di gestione sanitaria

(Red/Ats)