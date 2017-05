"C'è crescita, ma la politica è bloccata"

"Il Ticino sembra stare meglio, c’è crescita, si creano posti di lavoro, la disoccupazione diminuisce, eppure politicamente stiamo sempre peggio, siamo bloccati". Parole di Marina Masoni, presidente di Ticinomoda, il sodalizio che riunisce i fabbricanti e gli operatori del ramo abbigliamento - settore con una cifra d’affari di 12 miliardi di franchi, 4’500 posti di lavoro e un gettito di 90 milioni di franchi - pronunciate ieri all’assemblea annuale dell’associazione. "Lo constatiamo quasi ogni giorno - ha riferito - abbiamo un’economia dinamica, che cresce, ma abbiamo una buona parte della popolazione che vede nero. O forse è meglio dire: che non vede questa crescita".

"Politicamente poi - ha spiegato l’ex consigliera di Stato - siamo bloccati dalla contrapposizione tra chi vede nell’apertura alla competizione un motore di crescita e di progresso sociale e culturale, da un lato, e chi, all’opposto, ha la ferrea convinzione che sia proprio quella l’origine e la causa dei problemi che permangono". Un confronto "non nuovo - ha indicato Masoni - che potrebbe e dovrebbe essere costruttivo. Invece, oggi è diventato quasi un muro contro muro, un dialogo fra sordi, fra opposte tifoserie". Uno scontro, dunque, "in cui a soccombere è la forza della ragione, o, se concedete il termine visto che siamo nell’ambito della moda, l’eleganza della ragione". Di certo non un buon clima "per un settore - ha continuato - orientato alla globalità dei mercati, alla conquista o alla rincorsa dei gusti dei clienti al di là delle frontiere".

Da qui "l’obiettivo essenziale di recuperare una predisposizione più positiva, molto più positiva all’apertura competitiva - ha specificato Masoni - il nostro settore richiede questo: un territorio accogliente e aperto". Non è, "manzonianamente, “uno sfogo segreto”, “una confidenza domestica” contro il senso comune. È una delle verità che dobbiamo portare nel dibattito della nostra democrazia", ha aggiunto.

Ed è anche per questo motivo, ha affermato la presidente di Ticinomoda, che "attendiamo con grande interesse i contenuti del pacchetto di alleggerimenti fiscali annunciato dal consigliere di Stato Christian Vitta, dopo il sì ticinese alla Riforma III delle imprese, bocciata invece sul piano nazionale".

Da troppo tempo, ha annotato Masoni, il riformismo fiscale è fermo al palo in Ticino. "Per l’industria non è una buona cosa, per le aziende che esportano e sono confrontate col mercato globale lo è ancor meno".

Occorre quindi "una svolta, all’insegna del dinamismo, della creatività, del coraggio e dello spirito innovativo - ha sottolineato la presidente di Ticinomoda - tutte qualità che il settore della moda mette in pratica quotidianamente e che speriamo di rivedere presto all’opera anche nel settore fiscale".

(AN.B.)