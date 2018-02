Chi ha “bigiato” e chi no in Gran Consiglio

di Nicola Mazzi

Qual è il gruppo parlamentare che ha “bigiato” di più? Quale, invece, quello più “secchione”? Quali sono stati i deputati che lo scorso anno hanno disertato l’aula del Gran Consiglio? E quelli, invece, sempre presenti, in prima fila e con la mano alzata?

Abbiamo voluto spulciare nei dati sulle presenze nel Parlamento cantonale per cercare di capirne un po’ di più. Ne è uscita una fotografia piuttosto limpida e, tutto sommato, positiva. In generale sia i partiti sia i deputati hanno frequentato il Gran Consiglio in modo assiduo. Anche se qualche differenza, come è ovvio che sia, esiste e cerchiamo di metterla in evidenza.

Iniziamo con il dire che nel 2017 si sono tenute 38 sedute (due in meno rispetto all’anno precedente, ma 14 in più rispetto al 2015 che, però lo ricordiamo, era anno elettorale). È utile premettere che per fare questo esercizio abbiamo tenuto conto di chi non ha lasciato la carica durante l’anno o di chi è subentrato. Quindi l’abbiamo fatto solo su chi avrebbe dovuto essere presente durante le 38 sedute.