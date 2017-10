Chiusa l'inchiesta sui permessi falsi

Per le cinque persone coinvolte nel caso si prospetta il processo. Le ipotesi di reato vanno dalla corruzione alla tratta di esseri umani.

Il procuratore pubblico Antonio Perugini ha comunicato oggi la chiusura dell’inchiesta sui permessi falsi. Come ha riferito la RSI, per le cinque persone coinvolte si prospetta il rinvio a giudizio. Gli attori dello scandalo che ha travolto il Dipartimento delle istituzioni sono un ex funzionario dell’Ufficio della migrazione, un'amica, il titolare della Aliu Big Team di Bellinzona, oltre che il fratello e il padre.

Ricordiamo che l’impresario aveva comprato all'ex funzionario vari permessi. Davanti al giudice quest’ultimo dovrà rispondere di corruzione passiva e falsità in certificati, mentre la donna è accusata di favoreggiamento.

Il 25enne kosovaro è accusato invece di tratta di essere umani, corruzione attiva e falsità in certificati.

Tutti gli imputati sono al momento a piede libero. Fino al 24 ottobre le difese possono presentare nuove istanze probatorie, non si prevede quindi che il processo prenda avvio entro breve.

