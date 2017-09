Civica: due scuole di pensiero

di Andrea Bertagni

A parole, ma anche nei fatti, sono tutti a favore dell’insegnamento della civica. A divergere sono semmai le opinioni su come andrebbe insegnata a scuola. Stiamo parlando dei favorevoli e dei contrari alla modifica del 29 maggio della Legge della scuola (articoli 23a e 98), in votazione cantonale il prossimo 24 settembre, proposta con l’iniziativa popolare legislativa generica “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)”.

Per i favorevoli alla modifica legislativa, gli stessi che hanno lanciato l’iniziativa popolare - primo firmatario è l’imprenditore Alberto Siccardi - sul fronte della civica a scuola non si fa abbastanza. A evidenziare la presenza di lacune, secondo gli iniziativisti, è un’indagine della SUPSI eseguita nel febbraio 2012, secondo la quale i giovani ticinesi non sono sufficientemente formati in questa materia. Da qui la richiesta di slegare la civica dalle altre materie, soprattutto la storia, insegnandola nelle scuole medie per due ore al mese con nota. Da segnalare che si andrà comunque alle urne anche se gran parte degli intendimenti degli iniziativisti (a rimanere esclusa è stata la separazione della civica nelle scuole post-obbligatorie) sono stati accolti dal Gran Consiglio, che ha fatto sua una soluzione di compromesso elaborata dalla Commissione scolastica.

Per gli iniziativisti è infatti importante che la popolazione possa esprimersi sul compromesso trovato dal Parlamento e, nel caso dovesse prevalere il “sì”, di ottenere una seria indicazione perché sia controllata al meglio l’applicazione della nuova modifica legislativa.

Favorevoli alla civica, ma contrari alla proposta degli iniziativisti sono invece le voci composte in origine dagli insegnanti di storia, in seguito allargatesi anche ad altre componenti della società. Voci secondo le quali la civica non può essere insegnata disgiunta dalla storia, dal contesto e non può essere frammentata, resa nozionistica e avulso dalla realtà. Tutto questo quando l’insegnamento di questa materia a scuola si compone di tre pilastri interdisciplinari: l’istruzione civica, in cui l’insegnamento è assegnato alla storia con valutazione; l’educazione alla cittadinanza, al cui approfondimento si dedicano plenarie come ad esempio visite ai Parlamenti e l’introduzione alla vita sociale, in cui l’allievo è chiamato a essere cittadino. Oltre a ciò, sempre per i contrari all’iniziativa, nelle scuole medie gli allievi si troverebbero ad avere due materie al posto di una, con un onere raddoppiato di prove scritte e orali: ciò non contribuirebbe ad aumentare l’interesse dei ragazzi per la conoscenza delle istituzioni. Tra le noti dolenti anche quelle di deresponsabilizzare le famiglie, affidando tutti i compiti educativi alla scuola e di andare ad aumentare leggi e burocrazia, cambiando l’insegnamento della civica con una nuova norma.

Visto il suo ruolo nell’accogliere con un compromesso l’iniziativa, il Parlamento invita a votare “sì” alla modifica di legge.