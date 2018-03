Concorso per la sicurezza a Camorino

È stato pubblicato oggi, sul Foglio ufficiale, il nuovo bando di concorso per i servizi di sorveglianza, per il periodo da giugno di quest’anno a giugno del 2020, presso il centro cantonale richiedenti l’asilo di Camorino.

Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità, ricordando che il precedente concorso - aperto il 4 luglio dello scorso anno, sulla scia dello scandalo Argo1 - era stato bloccato all’ultimo minuto per un ricorso presentato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Il concorso, lo ricordiamo, prevedeva l’assegnazione del servizio di sorveglianza a Camorino, e in caso di necessità, presso altre strutture. Ma proprio questo ultimo aspetto non era stato accolto dal TRAM, in quanto il capitolato d’oneri, con la richiesta di disponibilità per prestare servizio in altre strutture, non era stato ritenuto sufficientemente determinato. Per il Tribunale questa clausola impediva di allestire offerte attendibili, valutando i costi che derivano dallo svolgere le prestazioni.

Tenuto conto della sentenza, il nuovo bando del DSS circoscrive l’attività - affidata nel frattempo alla Croce Rossa - al centro di Camorino. Il termine di consegna delle offerte è stato fissato alle 16 del 16 aprile. Le buste saranno aperte in seduta pubblica alle 14 del giorno seguente.

(Red)