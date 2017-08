Consiglio federale: il PLR conferma Cassis

Il PLR ticinese lancia solo Ignazio Cassis come candidato alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Come proposto dall'ufficio presidenziale del Partito, oggi, martedì 1° agosto, i delegati (riuniti presso il Centro scolastico Lattecaldo di Breggia), hanno scelto il consigliere nazionale e capogruppo del PLR alle Camere.

I delegati si sono espressi contro la candidatura unica solo con tre voti.

Secondo il PLR ticinese Cassis, 56enne, dispone delle qualità necessarie per l'incarico e ha le più grosse chance. Cassis ha credibilità, grande reputazione ed è ben inserito nella Berna federale, aveva detto il presidente del PLRT Bixio Caprara tre settimane fa.

Un'unica candidatura è la scelta migliore per permettere al PLR ticinese di potersi aggiudicare il posto in governo dopo l'uscita di Burkhalter, aveva dichiarato Caprara, aggiungendo che più candidature potevano essere interpretate come segno di debolezza. (Ats/red)