«Contro le infezioni si può fare di più»

L'incidenza di salmonellosi e listeriosi in Ticino è alta. Per il Laboratorio cantonale occorre migliorare nei controlli e nelle sanzioni.

di Andrea Bertagni

Si può fare di più per prevenire i casi di salmonellosi e listeriosi in Ticino, due infezioni batteriche che si contraggono per trasmissione alimentare. A dirlo, commentando l’incidenza delle due infezioni nel nostro Cantone nel periodo 2011-2016, è il Laboratorio cantonale nel suo rapporto d’esercizio 2016.

«L’incidenza della salmonellosi (in Ticino, ndr.) nella media 2011-2016 – annota il Laboratorio - è di 23.61, valore costante rispetto all’anno precedente, ma sempre il più alto in Svizzera e superiore a quello nazionale (16.1)». I dati degli ultimi 4 anni sui casi di salmonellosi, prosegue il Laboratorio, «non sono incoraggianti: il Ticino è tornato a occupare l’ultimo posto della graduatoria nazionale, anche se la differenza con la media svizzera è leggermente diminuita».

Particolare non da poco, anche l’incidenza dei casi di listeriosi (media 2011-2016) di 1.81 «è nettamente in aumento – sottolinea il Laboratorio – tanto che è in assoluto la più alta in Svizzera e più del doppio del valore nazionale, che è dello 0.71».

Da qui la certezza di poter fare di più, «ribadiamo anche quest’anno – si afferma – che vi è margine di miglioramento, sfruttabile mediante un rigoroso controllo delle derrate alimentari, incluso l’inasprimento delle sanzioni amministrative e penali laddove è necessaria maggiore (re)pressione ed efficacia nella tutela della salute, ad esempio in ambito listeriosi».

Ma non solo di infezioni batteriche si è occupato (ovviamente) nel 2016 il Laboratorio cantonale. Sotto la lente è finita anche l’acqua potabile fornita all’utenza, dove su «1.110 campioni prelevati, 42 non sono risultati conformi». Tra questi 42, «5 sono risultati non conformi a causa del superamento del valore di tolleranza dei Germi aerobi mesofili (indicatori di possibile ristagno) e 37 hanno superato il valore di tolleranza dei batteri fecali Escherichia coli e/o Enterococchi (indicatori di contaminazione fecale)». Solo in un caso, ad ogni modo, precisa il Laboratorio, «la quantità tale di batteri era tale da imporre la dichiarazione di non potabilità».

Le indagini del Laboratorio hanno poi permesso di appurare alcuni campioni non conformi nel ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande in bar, ristoranti, alberghi, supermercati e pescherie attribuibili «a una carenza nella gestione delle macchine del ghiaccio», così come sono state riscontrate alcune pecche nella produzione lattiero-casearia sugli alpeggi ticinesi, «produzione di burro senza il rispetto delle buone procedure e qualità spesso insufficiente dell’acqua utilizzata nei locali di produzione». Non conformi sono altresì stati alcuni campioni, 10 su 24, di birre artigianali ticinesi, nel senso «di una designazione non corretta del tenore alcolico effettivo».

A destare qualche preoccupazione in più sono le analisi compiute sugli agoni del Lago Maggiore. Su dieci campioni analizzati, dieci (quindi il 100%) sono risultati non conformi. «La situazione rimane critica per i congeneri diossina, presenti a livelli superiori al valore di tolleranza». Non a caso dal 2009 a livello cantonale è in vigore un divieto di pesca professionale, commercio e vendita per gli agoni.