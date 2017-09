Dal comitato del PPD un chiaro no alla civica

Ribaltone del Parlamentino che, riunito stasera a Sant'Antonino, ha deciso di non appoggiare il tema in votazione il prossimo 24 settembre.

Sconfessando il gruppo parlamentare, questa sera dal comitato cantonale del PPD riunito a Sant’Antonino è arrivato un chiaro no al tema dell’insegnamento della civica. Con ben 62 contrari (contro 36 favorevoli e 4 astenuti), il parlamentino ha dunque deciso di non seguire la raccomandazione dell’Ufficio presidenziale che, pur non nascondendo alcune criticità, aveva deciso di appoggiare la decisione presa dal Parlamento.

E questo, ha spiegato Giorgio Fonio, «nonostante la voglia sarebbe stata di mandare tutto all’aria, dopo il comportamento assunto dagli iniziativisti». Alberto Siccardi, lo ricordiamo, nonostante la Commissione scolastica fosse riuscita dopo mesi di lavoro a elaborare un compromesso ragionevole, aveva infatti preferito chiamare la popolazione alle urne. Ma le ragioni del compromesso - con cui la civica sarebbe insegnata quale materia a se stante due ore al mese e con propria nota - non sono riuscite a convincere il comitato.

Avallato invece all’unanimità il progetto Previdenza 2020, illustrato dal consigliere nazionale Fabio Regazzi e dal direttore del DSS Paolo Beltraminelli. Proprio il consigliere di Stato nel suo intervento ha dato qualche anticipazione sul pacchetto di misure sociali che andranno ad affiancare la riforma fiscale. Saranno 17 i milioni che il Consiglio di Stato si appresta a stanziare. L’intenzione è di introdurre un assegno parentale, insieme a una serie di facilitazioni volte a migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Uscite che saranno compensate con un prelievo sulla massa salariale a carico del datore di lavoro. «Quasi raggiunta - ha evidenziato poi Beltraminelli - è invece la grande sfida della Legislatura», relativa al pareggio dei conti dello Stato, che con ogni probabilità arriverà già nel prossimo anno. «Un pareggio dei conti fondamentale per guardare al futuro con ottimismo», ha chiosato Beltraminelli.

Un pensiero è stato riservato anche alla Val Bregaglia, colpita dalle frane. Il comitato, e il suo presidente Fiorenzo Dadò, hanno infatti dedicato un applauso in segno di solidarietà alla valle. Sempre Dadò non ha risparmiato qualche frecciatina alla Lega, rea di «banalizzare il dibattito politico» e di «sparigliare le carte in tavola generando confusione».

Infine la parola è passata al capogruppo in Gran Consiglio Maurizio Agustoni, il quale ha ricordato due temi in agenda durante la prossima sessione parlamentare che stanno particolarmente a cuore al PPD: l’incompatibilità tra la carica di deputato e quella di presidente di Consiglio di amministrazione in aziende parastatali e la nuova legge sulla cittadinanza, «che non può essere solo pezzo di carta ma qualcosa di vissuto davvero, frequentando corsi di cittadinanza».

(MS)