Danni milionari per il maltempo in Ticino

Il maltempo che ha colpito il Ticino la settimana scorsa è stato molto violento e le grandinate hanno danneggiato oltre 2’400 veicoli di clienti Zurich. Hanno subito danni anche circa 250 edifici e locali aziendali di clienti Zurich. Secondo le prime stime, Zurich Svizzera spenderà 8,7 milioni di franchi per far fronte ai danni.

"Sono molti gli edifici gravemente danneggiati dalla grandine", spiega Andreas Schneider, responsabile Sinistri Cose e Responsabilità civile presso l'assicuratore. "I nostri ispettori sinistri sono al lavoro fin dalle prime ore dell’ondata di maltempo per valutare i danni sul posto e stabilire le procedure successive con i clienti".

Help Point a Vezia e Mendrisio

I clienti possono far valutare i danni al proprio veicolo da un esperto presente nei due Help Point istituiti a Vezia e Mendrisio e poi fissare direttamente un appuntamento per la riparazione.

Gli Help Pointi sono attivi ai seguenti indirizzi: a Vezia da mercoledì 16 agosto 2017 presso il Mercedes-Benz Automobili SA, Via Kosciuszko 1, mentre a Mendrisio da lunedì 28 agosto 2017 presso la Carrozzeria Brumana SA, Via Rime 11.

Per il tempo totale di riparazione Zurich mette a disposizione un veicolo sostitutivo. Domenico Sartore, agente generale Zurich a Lugano, afferma: "Molti dei nostri clienti dipendono dalle loro automobili. È per questo che dobbiamo ripararle rapidamente". "Siamo preparati per affrontare tempeste di grandine di tale portata", aggiunge Sartore.

L’organizzazione degli Help Point Grandine di Zurich inizia subito dopo la tempesta. In questo modo l’assicuratore garantisce alla regione interessata una gestione dei danni rapida e senza ridondanze – grazie al veicolo sostitutivo gratuito i clienti interessati non rimangono mai «a piedi». Per segnalare eventuali danni da grandine, i clienti Zurich possono contattare il numero gratuito 0800 80 80 80.

(Red)