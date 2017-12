Dopo la neve, arriva il vento

Allerta 2 in Ticino, dove le raffiche possono raggiungere gli 80 km/h a basse quote e i 110 km/h in montagna. Chiusi gli impianti di Airolo-Pesciüm per il pericolo valanghe.

Dopo le abbondanti nevicate di mercoledì, oggi in Ticino è tornato il sole, portando con sé anche il vento. Meteosvizzera ha infatti diramato l’allerta di livello 2 (pericolo moderato) per le giornate di giovedì e venerdì. Il vento proveniente da Nord può raggiungere raffiche di 70-80 km/h a basse e medie quote, mentre in montagna i venti potranno raggiungere i 110 km/h.

Non si segnalano particolari disagi al traffico, ma i problemi maggiori si hanno ad alte quote, dove il rischio valanghe è elevato. Il comprensorio di Airolo-Pesciüm è chiuso fino a nuovo avviso. A comunicarlo la direzione Valbianca SA, dopo che l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF di Davos ha indicato nell’ultimo bollettino un pericolo di grado 4 per la regione di Airolo.

(Red)