Dopo lo scontro, treni FART come nuovi

Nel mese di aprile 2016 due veicoli della Centovallina (FART) si scontrarono frontalmente, causando cinque feriti leggeri e danni per diverse centinaia di migliaia di franchi. L'incarico per la riparazione dei due veicoli venne affidato alle Officine di Bellinzona.

Un lavoro importante e complesso, che prevedeva molteplici misurazioni, un controllo accurato e completo della struttura e particolari esami non distruttivi alle saldature. La ricerca di materiali certificati, la piegatura, la calandratura di lamiere apposite così come l’assemblaggio dei diversi componenti, la riverniciatura con diverse tonalità di colore, hanno impegnato per migliaia di ore l’abilità degli artigiani e dei diversi tecnici dello stabilimento di Bellinzona.

Il 2 maggio 2017 e il giorno seguente, dopo mesi di intenso lavoro, i due convogli sono stati riconsegnati alla Centovallina.

