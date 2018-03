Due locomotive storiche in transito

Martedì pomeriggio è arrivato da Lyss, nel Canton Berna, ad Airolo, verso le 17, un treno con diverse carrozze storiche trainate da una locomotiva a vapore costruita in Germania nel 1936 di proprietà della Deutsche Reichsbahn.

Al convoglio ha poi fatto seguito un secondo treno con diversi vagoni trainati da una locomotiva Svizzera, una storica C 5-6 costruita nel 1916.

Mezz'ora più tardi, i due treni sono ripartiti contemporaneamente sui 2 binari alla volta di Bodio. Separatamente hanno poi raggiunto in serata la città di Locarno, passando per la stazione di Bellinzona, dove sono state viste con piacere dai passeggeri in attesa.

Il ritorno dei convogli Oltralpe è previsto nella giornata di giovedi 22 marzo 2018.

(Red)