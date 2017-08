È partito il treno per Lourdes

E finalmente si parte. Già venerdì alcuni pellegrini ticinesi, quelli che hanno deciso di affrontare la trasferta in torpedone, sono partiti verso Lourdes. Una sosta per la notte e poi l’arrivo domenica in serata. Il gruppo più importante è però quello che si è messo... in marcia con il treno speciale: l’appuntamento alle stazioni di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Biasca e Airolo era per oggi. Un popolo in cammino; una lunga carovana di esperienze e vissuti differenti, che nell’anelito di raggiungere la Madonna e i luoghi in cui è apparsa alla giovane Bernardette trovano un unico denominatore.

A presiedere il Pellegrinaggio, che quest’anno è il 60° della Diocesi di Lugano e il 19° della Svizzera italiana, è ancora una volta il nostro vescovo, monsignor Valerio Lazzeri. Anche per lui, cosi come per tutti i sacerdoti che partecipano, si tratta di una settimana speciale, di intima comunione con i suoi fedeli: giovani, adulti, anziani, ammalati, uomini e donne. Una settimana che avvicina, che coinvolge, che pone tutti di fronte al mistero della Vita.

Sono circa 500 quest’anno. Cinquecento ticinesi e svizzero italiani che portano nel loro cuore anche tutti i loro parenti e i loro amici davanti alla statua di Maria.

Tra di loro anche il nostro vicedirettore, GianMaria Pusterla, che non mancherà di tenere aggiornati i lettori del GdP per tutta la settimana.