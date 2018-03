Ecco dove saranno i controlli radar

La Polizia cantonale comunica le località in cui saranno effettuati i rilevamenti della velocità mobili dal 19 al 25 marzo.

La Polizia cantonale e le polizie comunali come ogni venerdì hanno comunicato le località in cui la prossima settimana, dal 19 al 25 marzo saranno effettuati controlli radar mobili in ottica di prevenzione della circolazione stradale.

Distretto di Bellinzona

• Giubiasco

• Sant'Antonino

• Cadenazzo

Distretto di Locarno

• Verscio

• Locarno

• Losone

• Golino

• Brissago

• Gordola

• Vira Gambarogno

• Tegna

Distretto di Vallemaggia

• Avegno

Distretto di Lugano

• Loreto

• Breganzona

• Davesco Soragno

• Ponte Capriasca

• Cureglia

• Comano

• Bioggio

• Montagnola

• Sureggio

• Gentilino

• Magliaso

• Pambio Noranco

• Pazzallo

• Manno

• Gravesano

• Canobbio

• Rivera

• Pianroncate

• Maroggia

Distretto di Mendrisio

• Castel San Pietro

• Mendrisio

• Coldrerio

• Balerna

• Chiasso

• Stabio

• Genestrerio

• Novazzano

(Red)