Edizione da record per SlowUp

Edizione da primato per SlowUp Ticino. Sono stati quasi 45mila (superando di ben 10mila unità il dato dell’anno scorso), stando a quanto riferisce la RSI, le persone che hanno partecipato oggi all’ottava edizione di SlowUp in Ticino, il primo di 19 appuntamenti analoghi previsti in Svizzera all’insegna della mobilità lenta.

Numerosissimi i partecipanti che hanno percorso i 50 chilometri di strade libere dal traffico che dividono Bellinzona da Locarno. Centottanta i militi della protezione civile e gli agenti di polizia e di sicurezza privata che hanno garantito la sicurezza della manifestazione. Nel corso delle sette ore di SlowUp, i partecipanti sono liberi di accedere quando e dove vogliono al percorso, così come di lasciarlo in ogni punto.

L'evento, gratuito ed accessibile a tutti, intende promuovere la mobilità lenta, la salute e il territorio ed è patrocinato da Svizzera Mobile, Promozione Salute Svizzera e Svizzera Turismo e sostenuto da numerosi sponsor nazionali.

Non solo mobilità lenta, però, perché in cinque punti con ristorazione per la terza volta sono state usate stoviglie lavabili: 4.400 piatti e 3.200 bicchieri, che invece di venire gettati al primo impiego, verranno lavati e riutilizzati almeno altre 200 volte.

(Red)