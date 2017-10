Elezione magistrati, si torna in Commissione

Niente da fare, dopo oltre un’ora di discussione sulla nomina del magistrati il dossier torna in Commissione. La speciale commissione del Gran Consiglio chiamata a rivedere la procedura di designazione dei magistrati in Ticino aveva concluso i propri lavori firmando due rapporti. Quello di maggioranza, steso da Maurizio Agustoni (PPD) chiedeva di lasciare la competenza della nomina di giudici e procuratori al Gran consiglio, pur proponendo alcuni correttivi, come la creazione di una Commissione giudiziaria. Per contro, il rapporto di minoranza di Lara Filippini (La Destra) voleva che l'elezione delle toghe tornasse nelle mani dei cittadini.

Dopo che ciascuno dei due relatori ha portato le proprie ragioni, al momento della presa di parola dei gruppi parlamentari, Jacques Ducry (PS) ha chiesto che il tema venisse attribuito alla Commissione che si sta occupando della revisione della Legge sul Gran Consiglio. Daniele Caverzasio (Lega) ha invece chiesto, visti i dubbi emersi, di far tornare il tema nella Commissione per la nomina dei magistrati. Il voto è finito in parità. La regola in questi casi vuole che il tema sia rinviato alla prossima tornata di Gran Consiglio.

Risultato? Tornerà necessariamente in Commissione e se ne riparlerà in novembre. Delusa la deputata PLR Giovanna Viscardi, che ha commentato: “Non capisco perché si continuano a creare Commissioni speciali quando chi vi siede non segue attentamente il dibattito e non esplicita i propri dubbi, salvo poi tirarli fuori al momento della discussione in Parlamento”, riferendosi a Ducry, che tra l’altro aveva firmato seppur con riserva il rapporto di Agustoni.