Firmato il rapporto su la "Scuola che verrà"

Se ne parlerà nella seduta di marzo perché oggi pomeriggio in Commissione scolastica sono stati sottoscritti i rapporti definitivi su "La Scuola che verrà". La fase sperimentare del progetto voluto da Manuele Bertoli e approvato dal Governo dovrebbe quindi partire in settembre.

In sostanza dal prossimo anno ci saranno tre opzioni diverse per la Scuola Media. In primis l’attuale sistema, in secondo luogo la sperimentazione voluta dal DECS e in terzo luogo quella con i correttivi di PPD e PLR, accettata anche dal PS.

Il rapporto di maggioranza, sottoscritto dai deputati di PLR, PPD e PS, prevede infatti una doppia scelta. Due istituti sperimenteranno la proposta di Bertoli, altri due istituti quella corretta in sede commissionale. Dopo 3 anni verrà fatta una valutazione esterna. "Siamo soddisfatti in quanto con la nostra idea abbiamo unito tre forze politiche e lo abbiamo fatto nell’interesse della scuola", ci dice Claudio Franscella (PPD), uno dei relatori del rapporto insieme a Maristella Polli (PLR) e Daniela Pugno Ghirlanda (PS).

Da tempo era invece già pronto il rapporto contrario alla Scuola che verrà di Sergio Morisoli e sottoscritto da La Destra e dalla Lega. Da notare che con l’aggiunta di una quarta sede (Caslano) - dove sarà testato il nuovo sistema scolastico - i costi aumentano da 5,3 a 6,7 milioni di franchi. E oltre alla valutazione esterna (per un costo di 150mila franchi) vi sarà una Commissione di accompagnamento composta da tecnici e deputati i quali potranno quindi essere informati sull’andamento della sperimentazione.

(N.M.)