Formazione continua nell'Amministrazione pubblica

Il consigliere di Stato Christian Vitta ha partecipato ieri, in rappresentanza del Governo, alla cerimonia di consegna degli attestati (conseguiti da 19 funzionari dirigenti dell’Amministrazione cantonale) relativi alla formazione "Condurre e dirigere". Questa formazione è parte integrante di un programma di studi per i dirigenti pubblici voluto proprio dal Governo.

Nel 2012, con l’obiettivo di sviluppare le competenze manageriali e professionali dei dirigenti pubblici, l'Esecutivo ha voluto rendere obbligatorio un programma di formazione per i funzionari dirigenti dell’Amministrazione cantonale. Un ciclo di studi composto da 5 Certificate of Advanced Studies (CAS), ognuno dei quali strutturato su un’area di competenza specifica del dirigente pubblico, e che, per chi lo desidera, si può concludere con il conseguimento di un Master of Advanced Studies (MAS), rilasciato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Nel suo intervento, Vitta ha ricordato l’importanza della formazione continua anche all’interno delle amministrazioni pubbliche, evidenziando come l’insieme di questi corsi fornisca una base di conoscenze solide per ricoprire al meglio il ruolo di funzionario dirigente. Ha inoltre sottolineato che, per rispondere alle esigenze della nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (che prevede la valutazione annuale delle prestazioni dei singoli funzionari) è stato aggiunto un corso appositamente dedicato alla valutazione del personale.

Complimentandosi con i 19 funzionari dirigenti per l’importante traguardo raggiunto, che servirà loro anche come stimolo per continuare a svolgere in maniera ottimale la propria attività, il ministro ha inoltre riconosciuto l’impegno e gli sforzi profusi durante il ciclo di studio.

(Red)