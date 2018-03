Fredda primavera meteorologica

È iniziata oggi 1 marzo all'insegna della neve. Per la primavera astronomica bisognerà attendere il 20 marzo, quando si verificherà l'equinozio di primavera.

Potrebbe suonare strano, ma oggi 1. marzo 2018 è ufficialmente iniziata la la primavera meteorologica. Invece l’equinozio di primavera, che segna l’inizio della primavera astronomica si verificherà quest'anno il 20 marzo alle 17:29 ora svizzera.

Ma non bisogna temere, nonostande le nevicate odierne a basse quote e le temperature sotto lo zero, nei prossimi giorni si registrerà un sensibile aumento delle temperature.

Le stagioni astronomiche

Le quattro stagioni meteorologiche (primavera, estate, autunno, inverno) cominciano 21-23 giorni prima di quelle astronomiche, che seguono l’andamento di solstizi e equinozi. Questa differenza, andando l’inverno meteorologico dal 1 dicembre al 28 (29) febbraio il mese statisticamente più freddo, ovvero gennaio, cade proprio nel mezzo della stagione, lo stesso vale quindi per l’estate con il mese più caldo, luglio.

(Red)