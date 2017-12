"Frontaliers Disaster" primo al botteghino

Il primo lungometraggio di Bussenghi e Bernasconi ha totalizzato in pochi giorni 7'624 spettatori. Un film per tutti: dai bambini ai genitori, dai nonni ai giovani.

Uscito giovedì 21 dicembre nelle sale ticinesi, il primo lungometraggio dei Frontaliers, “Frontaliers Disaster”, è già un caso cinematografico. Capace di doppiare al botteghino la corazzata hollywoodiana “Guerre Stellari”, il primo vero film di Bussenghi e Bernasconi ha totalizzato in pochi giorni 7’624 spettatori.

Per intenderci la migliore uscita al cinema in Ticino del 2017 prima di (Cattivissimo Me 3, It e Star Wars Gli ultimi Jedi, Fast & Furious 8, etc) e manca ancora un giorno per chiudere la prima settimana.

E pare che il bello, in termini di pubblico, da qui alla Befana debba ancora arrivare. La certezza è che il successo venga dal passaparola. Chi ha visto il film lo consiglia ad amici e parenti, così che chi non l’ha ancora visto sente l’impulso di scoprire che in sala si ride (e tanto). “Frontaliers Disaster” è stato giudicato dalla specifica commissione cantonale adatto a tutti, senza divieti di età. Ognuno trova la chiave per divertirsi: dai bambini, anche molto piccoli, ai genitori; dai nonni ai giovani che cercano continuamente nuove proposte.

I Frontaliers RSI hanno avuto il coraggio, grazie al supporto dei privati Morandini Film Distribution (distributore del film) e Inmagine SA Mendrisio di Alberto Meroni (produttore e regista), di lasciare lo sketch breve per lanciarsi in un’avventura, il film lungo, che permette allo spettatore di, sì, ritrovare la relazione complicata tra il frontaliere italiano Bussenghi e la guardia di confine svizzera Bernasconi, ma anche di vedere per la prima volta i protagonisti sotto una luce nuova, grazie a un intreccio inedito, a una vera storia.

Definito il "Cinepanettone 2017" - è l’unico film comico di queste Feste e a differenza di cinepanettoni precedenti può vantare la totale assenza di parolacce e volgarità - “Frontaliers Disaster” è soprattutto un traguardo locale, realizzato a chilometro zero. Le riprese sono state effettuate tutte nella Svizzera italiana con forze e creatività nostrane.

(Red)