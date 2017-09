Governo, via libera alla riforma fiscale

Il Consiglio di Stato ha approvato questa mattina il pacchetto fiscale e sociale, che dovrebbe essere presentato lunedì prossimo. Come anticipa la RSI, per la parte fiscale si intende intervenire su due livelli. Per i proprietari di immobili e titoli la riforma prevede che dal prossimo anno l'aliquota dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche scenda dal 3,5 al 3 per mille. Per il 2020 è poi previsto un ulteriore abbassamento di mezzo punto, cioè al 2,5 per mille. Con il Ticino agli ultimi posti nella classifica dei Cantoni, l'attuale aliquota non è infatti più ritenuta concorrenziale a livello svizzero.

L’altro cambiamento riguarderebbe invece il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, per sgravare le aziende. In sostanza, quando l'imposta sull'utile è superiore a quella sul capitale, quest'ultima non viene prelevata. Complessivamente, l'impatto della riforma sarà di 22 milioni di franchi all'anno.

Ma alla riforma fiscale, ricordiamo, sarà affiancata una parte sociale. Il Governo ha previsto aiuti per gli asili nido e altre strutture volte a migliorare la conciliabilità lavoro-famiglia per 10 milioni di franchi. Il DSS ha inoltre previsto l'introduzione di un assegno parentale di 3.500 franchi per i nuovi nati. Una misura, quest’ultima, che dovrebbe costare 7 milioni di franchi. Un’ulteriore misura riguarda il sostegno alle famiglie che hanno a carico le persone malate. Per finanziare le misure, come ha annunciato Beltraminelli durante il comitato cantonale PPD, è previsto un maggiore prelievo dalla massa salariale. Ma per le imprese affiliate alla Cassa cantonale degli assegni familiari non vi sarà un aggravio, perché per i primi anni vi sarà una compensazione, grazie alla riserva di un'ottantina di milioni versati da datori di lavoro per gli assegni ordinari.

(Red)