Granito, si sbriciola il contratto

La Commissione paritetica perde pezzi dopo che il Cantone ha affidato un appalto per le strade cantonali a una ditta non firmataria del contratto collettivo di lavoro.

Tornano i problemi nel settore del granito ticinese: i due rappresentanti dell’associazione di categoria nella Commissione paritetica si sono infatti dimessi polemicamente dopo che il Cantone ha affidato un appalto per le strade cantonali a una ditta non firmataria del contratto collettivo, lo rende noto la RSI.

Un documento non obbligatorio (in quanto non era stato raggiunto il quorum dei lavoratori) che, ora, per la sua stessa debolezza, sembra avere le ore contate a poco più di un biennio dalla stipula.

Era stato firmato dall’Associazione Ticino-Gneiss (creata dopo lo scioglimento dell’Associazione delle industrie del granito e delle pietre naturali) e dai sindacati, mettendo termine a tre anni di tensioni conditi anche da scioperi. Dal 1. gennaio prossimo il settore della pietra naturale ripiomberà nella situazione di grande incertezza vissuta tra il 2014 e il 2016.

(Red)