"Grazie al turismo il Ticino rifiorisce"

di Nicola Mazzi

Il video virale che ha trasformato la Val Verzasca in una succursale di Rimini, ci ha dato l’occasione per chiedere al direttore dell’Agenzia turistica ticinese Elia Frapolli delucidazioni sul marketing e sull’uso dei social per promuovere il turismo. Ma con lui abbiamo anche fatto un bilancio di metà anno e abbiamo dato uno sguardo al resto del 2017.

Direttor Frapolli quale bilancio fa a metà dell’estate e dopo i primi sei mesi dell’anno?

È stato un buon inizio, per certi versi anche eccezionale con cifre migliori rispetto al 2016, che lo ricordiamo, era stato un anno positivo con un aumento del 4,6% di pernottamenti. Fino a giugno siamo a +6.1%. E anche le altre strutture ricettive come campeggi e case di vacanza confermano questi dati.