I sapori del mondo in Ticino

I sapori del mondo e i suoi chef saranno al centro della 12esima edizione di S. Pellegrino Sapori Ticino. "Abbiamo voluto portare in Ticino un assaggio delle tradizioni di Paesi lontani", ha spiegato Dany Stauffacher. Si parte il 9 aprile, al Widder Hotel di Zurigo, l’11 a Berna all’Hotel Schweizerhof & Spa e il 16 a Ginevra presso il Beau-Rivage Genève, dove gli chef ticinesi promuoveranno la nostra enogastronomia. Il 29 aprile si torna in Ticino, allo Splendide Royal di Lugano, con Mattias Roock (Locanda Barbarossa), Dietmar Sawyere (The Japanese Restaurant – The Chedi) e Gregor Zimmermann (Restaurant Vue).

Il primo appuntamento con gli chef internazionali sarà con Anand Gaggan del Ristorante Gaggan di Bangkok, il 5 e 6 maggio al Seven Lugano. Il 13 è la volta del Ristorante Galleria Arté al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano, dove Paolo Casagrande renderà omaggio alla cucina spagnola. Il 16 maggio presso The Secret Spot at ARVI a Melano saranno protagonisti i vini francesi di Baron Philippe de Rothschild, abbinati ai piatti di Andrea Migliaccio.

Il 20 maggio Villa Principe Leopoldo ospiterà il berlinese Michael Kempf. Il 28 maggio si prosegue con Tomaž Kavi, rinomato cuoco sloveno, mentre il 29 sarà la volta di Giacomo Gaspari, chef della catena PlanHotel negli atolli delle Maldive al THE VIEW Lugano. La cucina italiana sarà protagonista il 2 giugno con Norbert Niederkofler al Fiore di Pietra. Serata di cucina giapponese il 3 giugno allo Swiss Diamond Hotel con Wicky Priyan. L’11 sarà la volta della cucina nordica di Søren Selin, mentre al Ciani Lugano il 12 arriverà Emmanuel Renautm, per chiudere con il 17 giugno al Casinò Campione.

(Red)