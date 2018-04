Il baby-boom è solo un lontano ricordo

di Martina Salvini

Pochi nuovi nati, molti single e stranieri. Sono queste tre le peculiarità che caratterizzano i centri ticinesi nel confronto con le altre realtà svizzere. «Quanto diverse sono le città elvetiche, tanto lo sono i loro abitanti», sostiene infatti lo studio dell’Ufficio federale di statistica che ha preso in considerazione 172 Comuni. Così, ad esempio, Muri bei Bern ha la popolazione più anziana, con il 27% degli abitanti sopra i 65 anni, mentre Plan-les-Ouates (nel Canton Ginevra) l’esatto opposto, con il 27% della popolazione under 20.

Nel nostro Cantone, invece, la maggior parte della popolazione residente nei centri di Lugano, Bellinzona, Mendrisio, Locarno e Chiasso si colloca tra i 20 e i 64 anni. Su 63.932 abitanti che Lugano registrava nel 2016, quasi 39mila erano nella fascia intermedia 20-64 (60%), 11.272 sotto i 20 anni (17,6%) e quasi 14mila sopra i 65 (21,7%). Stessa cosa per Bellinzona, dove su 42.901, quasi 29mila sono tra i 20 e i 64 anni, ma anche per Locarno e Mendrisio (fascia intermedia al 59%), mentre si abbassa al 50,6% a Chiasso.

Spicca poi il dato delle nascite. Se tra le città svizzere con oltre 100mila abitanti si registrano in media 12 nuovi nati su mille abitanti, per i centri con popolazione tra i 50mila e i 99mila , Lugano è il fanalino di coda, con appena 7,8 nascite ogni mille abitanti. Nel 2016, infatti, le nascite nella Città sul Ceresio sono state 496, mentre i decessi 556. Positivo, per contro il saldo migratorio, con 4.945 persone arrivate in città e 4.532 che l’hanno lasciata. Va un po’ meglio, sul fronte delle nascite, a Bellinzona.