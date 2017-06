"Il casellario viene ancora richiesto"

Il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, con un post su Facebook, tiene a fare un po' di chiarezza in merito alla questione della presentazione del casellario giudiziale da parte dei frontalieri (vedi articoli correlati).

"Il casellario giudiziale è ancora richiesto. Per tutti gli stranieri che richiedono un permesso, la misura è ancora in vigore", scrive il ministro, sottolineando in sostanza che il cambiamento avverrà solo se l'Italia firmerà gli accordi fiscali con la Svizzera, "l'unica misura efficace - conclude Beltraminelli - per frenare il dumping salariale combattuto dal popolo ticinese, che ha accettato l'iniziativa popolare sul salario minimo, non ancora entrata in vigore per mancanza di accordo tra le parti!".

(Red)