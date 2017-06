Il Gran Consiglio avalla il Consuntivo 2016

Il Gran Consiglio - con 52 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti - ha avallato il Consuntivo 2016. In aula è proseguito il silenzio da parte del gruppo leghista, annunciato ieri come forma di protesta a seguito della decisione del Governo di rinunciare al casellario giudiziale.

Una mossa che non è affatto piaciuta al PPD di Fiorenzo Dadò che non le ha certo mandate a dire ai deputati del movimento di via Monte Boglia: "Ci permettiamo di farvi notare che la vostra protesta pesa sui contribuenti, se foste rimasti fuori dall’aula avrebbero risparmiato 12mila franchi di gettone di presenza. In alternativa avreste potuto almeno devolvere in beneficienza questo importo".

(M.S.)