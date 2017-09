Il Merlot ticinese torna protagonista in Italia

di Claudio Mésoniat

È dal 2012 che le guide enogastronomiche italiane disertavano il Ticino. Uscì quell’anno l’ultima Guida Veronelli con la sezione dedicata ai nostri vini, degustati e valutati da Rocco Lettieri. La lunga astinenza è prossima alla fine giacché entro il 2017 (probabilmente in novembre) il Merlot delle nostre terre tornerà a gareggiare con i migliori vini d’Italia sulle pagine di una guida prestigiosa, quella del Gambero Rosso (datata 2018), dove il Ticino figurò già in passato dal 1990 al 1996. Una bella notizia.

Tra concorsi e guide

Negli ultimi anni i punti di riferimento per chi cercasse una valutazione qualitativa dei nostri vini erano i concorsi promozionali svizzeri, quelli indetti dalle benemerite associazioni Vinea (Mondial du Merlot e Grand Prix du Vin Suisse) e Expovina (International Wine Award Zürich). Ora sarà possibile confrontare le quotazioni di quelle assise con i rating di una guida che utilizza metodologie di valutazione diverse.

Se in entrambi i casi si tratta di degustazioni rigorosamente alla cieca di annate in commercio e in bottiglie etichettate, i concorsi si avvalgono di un numero elevato di degustatori (150 ad esempio per l’IWAZ) divisi in gruppi a ognuno dei quali viene assegnato un lotto misto e delimitato di campioni presi dalla gran selva di vini in concorso (centinaia o migliaia). Nel caso della guida, invece, alcune decine di vini ticinesi sono stati degustati in diverse sessioni da ogni esperto della giuria composta, per questa edizione, da sei persone: quattro sommelier ticinesi (Mirko Rainer, Giorgio Buloncelli, Stefano Ghisletta, coordinati da Elena Mozzini) e due curatori italiani della guida (Gianni Fabrizio e Marco Sabellico).