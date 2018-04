Il Ticino accoglie 36 rifugiati siriani

Oggi è stato accolto in Ticino il primo gruppo di 36 rifugiati nell’ambito del progetto di reinsediamento dalla Siria, promosso e sostenuto dalla Confederazione. Nel dettaglio, sono arrivate 7 famiglie, composte da 13 adulti e 23 minorenni, di cui 21 in obbligo scolastico, le quali saranno seguite per due anni con un progetto specifico di integrazione, in seguito a un prima fase di accoglienza nelle strutture di Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri.

Il programma di reinsediamento

Il progetto, come detto, è inserito nel programma nazionale di reinsediamento, deciso il 9 dicembre 2016 dal Consiglio federale, il quale prevede l’ammissione entro due anni di 2mila rifugiati reinsediati in virtù delI’art. 56 della Legge federale sull’AsiIo (LAsi). Il progetto interviene a completamento dell’ammissione di vittime del conflitto siriano decisa Berna nel 2013 e nel 2015.

Vengono in primo luogo accolti cittadini siriani provenienti dal Libano e dalla Giordania. II reinsediamento prevede I’ammissione di rifugiati particolarmente vulnerabili riconosciuti daII’AIto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), che non possono né tornare in patria né rimanere nello Stato di prima ammissione. Al Ioro arrivo in Svizzera, i rifugiati reinsediati ottengono direttamente il diritto all’asilo e beneficiano dei diritti nonché soggiacciono agli obblighi connessi con un permesso di dimora. Il Ticino ha aderito al programma nazionale predisposto dalla Confederazione dando la disponibilità ad accogliere complessivamente 70 persone tra il 2018 e il 2019.

5,6 milioni di persone in fuga

Il conflitto armato che da 7 anni imperversa nel Paese ha provocato una grave crisi umanitaria. Secondo i dati pubblicati a marzo 2018 dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH) ci sarebbero stati oltre 350mila morti e tra un milione e mezzo e due milioni di feriti. Sul posto vi sono oltre 13 milioni di persone che percepiscono un soccorso d’emergenza, più della metà della popolazione siriana. Molte persone fuggono il Paese e sono accolti in Libano e Giordania. Stando all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nella regione ci sono poco meno di 5,6 milioni di persone in fuga, di cui quasi il 40% sono bambini sotto i 12 anni.

