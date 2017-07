"Il Ticino è diventato un negoziatore"

Parola al delegato per le relazioni esterne Quattrini: "Con l’Italia il lavoro da fare è ancora molto, soprattutto a livello ministeriale, dove c’è diffidenza verso la Svizzera".

Il delegato per le relazioni esterne del Cantone Francesco Quattrini

di Nicola Mazzi

I rapporti tra Svizzera e Italia sono in una fase cruciale. In particolare si sta cercando di arrivare a un accordo fiscale. Con il delegato per le relazioni esterne del Cantone Francesco Quattrini abbiamo fatto il punto della situazione su questo dossier e sugli altri che interessano il Ticino quale regione di frontiera.

Signor Quattrini che bilancio fa di questi anni quale delegato per le relazioni esterne?

Sia a livello personale che professionale mi sento di stilare un bilancio globalmente molto positivo. Credo che la decisione del Consiglio di Stato di riunire sotto la funzione unica di delegato per le relazioni esterne le relazioni con la Confederazione e i Cantoni, assieme a quelle transfrontaliere e internazionali, abbia aumentato l’impatto della sua azione politica permettendomi allo stesso tempo di aumentare l’efficacia della mia azione diplomatica a difesa e promozione degli interessi del Cantone. Penso, ad esempio, alla partecipazione del Cantone nei vari negoziati bilaterali tra Berna e Roma, dove prima il Cantone aveva spesso il ruolo di spettatore ed ora, invece, viene frequentemente incluso – direttamente o indirettamente – quale attore negoziale. Ciò rafforza l’influenza del Cantone sui negoziati in corso e permette allo stesso tempo alla Confederazione di presentare il punto di vista specifico del Ticino tramite una testimonianza diretta, oltre che espressione del territorio e della cultura italofona.

Quali i risultati (anche diplomatici) che è riuscito a portare a casa?

Sarebbe oltremodo presuntuoso da parte mia parlare dei miei risultati personali, anche perché credo fortemente nel lavoro di squadra. I successi ottenuti sono stati resi possibili grazie all’efficace collaborazione dei singoli Dipartimenti e al sostegno del Consiglio di Stato. Riferendomi a un tema di recentissima attualità mi viene in mente la mediazione svolta dal Consiglio di Stato per mettere fine allo sciopero del personale della navigazione sul Lago Maggiore, alla quale ho potuto partecipare contribuendo al successo dell’azione del Governo. In termini più generali invece credo che attraverso una politica esterna più attiva siamo riusciti a gestire meglio le criticità che puntualmente si manifestano nelle relazioni transfrontaliere, a vantaggio del Cantone ma anche della stessa Confederazione.