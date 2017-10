Il Ticino punta sulla farmaceutica

Presentato un progetto per attirare talenti nel Cantone. Stando a uno studio di Farma Industria, il settore avrà infatti bisogno di personale specializzato in questo ambito.

È stato presentato questa mattina a Lugano un progetto per attirare e sviluppare talenti nell'ambito dell'industria farmaceutica in Ticino. Stando a uno studio di Farma Industria Ticino, infatti, nei prossimi 5 anni il settore avrà bisogno di personale specializzato. Lo ha detto il presidente Giorgio Calderari, il quale ha messo in luce che in questo lasso di tempo le aziende prevedono un fabbisogno supplementare di personale legato alla produzione del 10%, del 7% per quel che riguarda il personale dell’amministrazione e di un altro 7% in ambito dirigenziale.

"L'’idea è quella di mostrarci negli atenei e nelle SUPSI d’Oltralpe in diversi modi: attraverso la presenza digitale, la presenza fisica a fiere di ETH, EPFL e SUPSI e con una comunicazione mirata e congiunta", ha spiegato Calderari.

Il progetto è sostenuto dal Cantone e dalla Fondazione Scienza e Gioventù.

(Red)