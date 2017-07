Immobiliare, la calma dopo l'euforia

Il numero delle transazioni è stabile, in crescita la compravendita di oggetti di fascia alta. Come ci conferma il presidente della SVIT Arigoni, Luganese e Locarnese “tirano” ancora.

di Nicola Mazzi

La compra-vendita di immobili, in Ticino sta conoscendo un momento di tenuta. Lo confermano le cifre diramate dall’Ufficio cantonale di statistica e relative al primo trimestre dell’anno. Il numero dei movimenti è infatti rimasto invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In totale sono state 1.118 le transazioni immobiliari (+5 rispetto al 2016). È positivo l’andamento dei fondi non edificati con 184 movimenti totali (in aumento di 25 unità) mentre hanno conosciuto una lieve contrazione i fondi edificati e le proprietà per piani (PPP) che totalizzano rispettivamente 427 transazioni (-14 unità) e 507 transazioni (-1.2%).

Le cifre sono molto diverse, invece, se si prende come metri di paragone il valore delle transazioni immobiliari. In un anno è cresciuto di 105,4 milioni di franchi arrivando a sfiorare il miliardo di franchi, a 978,1 milioni. La crescita è stata importante: del 12,1%. Gli aumenti particolarmente marcati ci sono stati per i fondi non edificati e per quelli edificati i quali totalizzano 41,1 milioni /+44.3%) e 511,6 milioni (+29.5%). È invece stato negativo l’andamento delle transazioni di proprietà per piani (PPP) con una perdita del 5,3% a 425,4 milioni.

Queste le cifre nude e crude. Ora il commento che abbiamo chiesto al presidente della SVIT Ticino (Associazione svizzera dell’economia immobiliare) Giuseppe Arigoni.

«Credo che per analizzare queste due tendenze contrapposte occorra tener presente un fenomeno generale. E cioè che c’è un certo movimento di compra-vendita di oggetti di gamma medio-alta. Sono questi che alzano il valore del mercato. In sostanza si tratta degli oggetti sopra i 900mila e il milione di franchi. Mentre gli immobili che hanno un prezzo inferiore stanno facendo più fatica».

Lo stesso Arigoni sottolinea come «il tutto è dovuto al fatto che, malgrado interessi bassi, le banche hanno chiuso i cordoni della borsa e sono molto più prudenti prima di erogare un credito. Occorre avere un maggiore capitale proprio a disposizione rispetto anche solo a 5-10 anni or sono. Inoltre le casse pensioni permettono, in genere, di attingere solo al 10% del capitale. Dunque la famiglia che desidera farsi la casa fa più fatica ad accedere ai crediti e deve risparmiare per più anni».

Un aspetto interessante è la divisione tra città e periferia. Come ci spiega Arigoni «nei centri abbiamo una compra-vendita di oggetti di fascia medio-alta che stanno tenendopiuttosto bene. Mentre le periferie stanno subendo un poco il colpo. In particolare Lugano sta trainando il Cantone, così come stanno andando abbastanza bene anche Locarno e Ascona. Il rallentamento si sta avvertendo invece nel Bellinzonese. Dopo un boom che è stato registrato nel 2016, anche in vista dell’apertura di AlpTransit, questi primi mesi dell’anno stanno facendo registrare un calo delle transazioni immobiliari. E questo perché in quel distretto si è voluto puntare su oggetti di fascia media».

In generale, rileva Giuseppe Arigoni, «possiamo essere abbastanza contenti. Non viviamo più l’euforia di qualche anno fa, ma gli affari stanno reggendo. Ecco, se devo trovare un settore un po’ più in crisi, è quello dell’affitto. Lo possiamo osservare anche dal sito www.homegate.ch. Gli oggetti in affitto restano sul sito generalmente per più tempo prima di essere affittati. È un segnale importante. E anche le previsioni indicano che si continuerà in questo modo in quanto si comincia a far sentire una mancanza di migrazione di qualità». Non si parla più, invece, di bolla immobiliare. «È vero – conclude il presidente della Svit – lo hanno sottolineato anche gli studi di UBS e del CS, per fortuna siamo lontani da una bolla».