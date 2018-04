Incidente nel tunnel del San Gottardo

La galleria autostradale del San Gottardo è rimasta chiusa per oltre un'ora la notte di sabato su domenica a causa di un incidente: una vettura che circolava in direzione sud, in territorio ticinese, ha urtato una delle pareti del tunnel. Stando a quanto comunicato in mattinata dalla Polizia cantonale, un 42enne automobilista indiano residente in Italia circolava in direzione sud e, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della vettura andando a sciantarsi frontalmente contro il muro di una nicchia del tunnel.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d'intervento del San Gottardo e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno trasportato in ambulanza all'ospedale il 42enne al volante dell'auto e il passeggero che eracon lui, un 41enne cittadino indiano pure residente in Italia. Entrambi sono rimasti feriti.