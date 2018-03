Incontro tra direttori della sanità

Negli scorsi giorni, a San Bernardino, si è tenuto un incontro tra le direzioni della sanità dei Governi ticinese e grigionese. I consiglieri di Stato Christian Rathgeb e Paolo Beltraminelli, accompagnati da alcuni stretti collaboratori, hanno discusso di diversi temi d’attualità.

Le due delegazioni si sono espresse con soddisfazione sulla buona collaborazione esistente nell’ambito dei servizi di soccorso sanitario e nell’offerta di prestazioni ospedaliere da parte delle strutture ticinesi a favore dei pazienti di Mesolcina e Calanca. Si è pure parlato del dispositivo d’impiego comune in caso d’incidente maggiore e del servizio di care team messo a disposizione dal Canton Ticino per interventi anche nelle citate valli del Grigioni italiano. Sono altresì state affrontate questioni basilari per l’organizzazione della politica sanitaria, in particolare con uno scambio di esperienze sull’assistenza sanitaria nelle regioni periferiche. Il sistema di cure integrate tra i diversi attori sanitari che il Canton Grigioni ha messo in atto da alcuni anni è stato riconosciuto come un modello di sicuro interesse.

I due ministri hanno concordato sulla necessità di opporsi alla tendenza a crescenti interventi della Confederazione nella sovranità dei Cantoni in materia di sanitaria e sulla promozione di forme di organizzazione decentralizzate e capillari a vantaggio di sicurezza e assistenza sanitaria.

Al termine dell’incontro le due delegazioni hanno convenuto di approfondire ulteriormente la collaborazione reciproca e di fondarsi sulle strutture simili dei Cantoni come basi per scambi regolari anche in futuro.

(Red)