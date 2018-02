La dichiarazione delle imposte con un clic

Da quest’anno la compilazione delle imposte potrà essere fatta quasi interamente online. Anche i giustificativi potranno essere scannerizzati e quindi allegati in forma elettronica a e-Tax. Questa la principale novità presentata a Bellinzona dai vertici del Dipartimento finanze ed economia (DFE). «È un nuovo strumento di lavoro che rientra nell’aggiornamento dell’Amministrazione pubblica» ha detto il consigliere di Stato Christian Vitta. Ed è un servizio in più offerto al contribuente. Lo stesso ministro ha rilevato che già oggi le persone fisiche usano, in modo abbastanza frequente, la compilazione elettronica (il tasso è del 50%), ma l’obiettivo è quello di aumentare questa percentuale.

Giordano Macchi e Anna Maestrini (i vicedirettori della Divisione delle contribuzioni). Hanno illustrato le novità partendo da un dato: ogni anno gli incarti aumentano di 2.500 unità. E nel 2016 avevano sfiorato la soglia di 250mila. Il tutto con un egual numero di tassatori.

Le novità del nuovo sistema

Ecco, quindi, le novità del sistema online. Anzitutto, oltre alla normale dichiarazione, è possibile inoltrare pure i giustificativi attraverso il web. In caso di errore sarà possibile ritrasmettere la propria dichiarazione sino a un massimo di tre volte. E la spedizione per posta si limiterà quindi a una sola pagina con la firma. A disposizione dei cittadini è stata messa una hotline di supporto allo 091.814.49.99.

Ricapitolando sono tre i sistemi possibili. Quello classico e tradizionale usando la penna e con l’invio della dichiarazione cartacea. Quello con il programma eTax con invio però ancora cartaceo e infine, la novità di quest’anno l’uso quasi completo di eTax con l’invio elettronico di tutti i documenti, salvo la ricevuta con la firma autografa.

I requisiti richiesti sono semplici. Il sistema infatti funziona con tutti i sistemi operativi che permettono l’uso di Java e quindi Mac OS, Linux, Window ecc. Mentre tablet e cellulari, che per ora non supportano Java non sono inseriti in questo sistema. E per gli allegati è possibile usare scanner oppure fotografie di buona qualità in formato jpg.

Da notare che questo sistema faciliterà anche il lavoro dei funzionari. Grazie al sistema informatico esteso Tributum i tassatori potranno eseguire accertamenti senza bisogno di carta ed effettuare il controllo automatico dei dati con quelli dell’anno precedente.

I benefici attesi sono il contenimento del numero di risorse supplementari per far fronte all’aumento degli incarti, e il contenimento degli spazi per l’archiviazione. Oltre a ciò si spera di recuperare i ritardi e di migliorare l’efficienza.

Da notare che sul sito www.ti.ch/etax è possibile visualizzare un video esplicativo realizzato da due ragazzi della Supsi: Andrea Cavazzoni e Cristina Pulfer affiancati dal docente Davide Grampa.

(N.M.)