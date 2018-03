La navigazione sul Verbano riparte

È stata annunciata oggi, oggi dall’Ufficio federale dei trasporti e dal Ministero italiano dei trasporti, la nascita del Consorzio direzionale tra la Società navigazione Lago di Lugano (SNL) e la Gestione governativa laghi (GGNL), che permette la conseguente ripresa della navigazione di linea e turistica sul bacino svizzero del Lago Maggiore a partire dal 25 marzo 2018.

La nascita del Consorzio, salutata con soddisfazione dal Consiglio di Stato, getta le basi per uno sviluppo sostenibile della navigazione di linea e turistica sui due laghi ticinesi, Ceresio e Verbano, permettendo inoltre alla consorziata SNL di offrire per la prima volta dei servizi di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore.

Il Governo ticinese si rallegra inoltre, con un pensiero ai collaboratori e alle loro famiglie, poiché “grazie alla nascita del Consorzio e al sostegno finanziario del Cantone e della Città di Locarno – a cui si aggiunge la concessione di un sostegno finanziario cantonale quale garanzia di deficit alla SNL per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio pubblico di linea così come previsto dalla Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994, per le linee Locarno-Magadino e Porto Ceresio-Morcote – è stato permesso alla SNL di riassumere tutti gli ex-dipendenti della NLM che nel frattempo non hanno ancora trovato un altro impiego, assicurando lo sviluppo sostenibile a lungo termine della navigazione sui laghi ticinesi e la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore”.

Questo accordo trova origine nel Memorandum d’intesa siglato dai Ministri dei trasporti di Svizzera e Italia, il 31 maggio 2016 a Lugano, ed è il frutto dell’impegno del Gruppo di lavoro bilaterale avviato dall’Ufficio federale dei trasporti, dal Ministero italiano dei trasporti e dalle due concessionarie.

