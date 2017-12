La neve è tornata

(LE FOTO) Non sono state smentite le previsioni metereologiche e anche se con un po' di ritardo i fiocchi di neve sono cominciati a scendere anche a basse quote.

Non vi è stato un bianco risveglio questa mattina a bassa quote, ma l'allerta neve resta in vigore fino alle 18 di oggi. Infatti le precipitazioni nevose cominciate poco prime delle 11 si intensificheranno nel corso della giornat..

MeteoSvizzera precisa che complessivamente sono attesi da 30 a 50 cm di neve fresca sopra i 1000 metri di quota e da 15 a 30 cm fra 600 e 1000 metri. Sotto i 400-600 metri sono attesi fra 1 e 15 cm, specialmente nelle vallate del Sopraceneri. In particolare sotto i 1000 metri la neve sarà relativamente pesante.

Per il momento non vi sono stati problemi di rilievo, solo qualche disagio sulle strade: l'autostrada A2 è infatti innevata tra Faido e Airolo ed è stata chiusa ai mezzi pesanti. Chiusa anche la A13 tra Thusis-Sud e il raccordo di Bellinzona Nord. La neve ha interrotto anche la tratta ferroviaria che da Capolago-Riva San Vitale porta alla vetta del Generoso.

Da domani, giovedì, si avrà un passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con temperature massime attorno ai 10 gradi.

(Red)