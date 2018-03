La Polizia scientifica si presenta

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento alla scoperta delle Scienze forensi con la possibilità di visitare la sede della Polizia Scientifica. Il pomeriggio informativo avrà luogo il 26 maggio dalle 14 alle 17 a Bellinzona, in via Chicherio 20 (il ritrovo sarà direttamente all'entrata dello stabile). L'evento sarà dedicato in particolare ai giovani studenti, di età non inferiore ai 16 anni e fino ai 25 anni di età, che intendono informarsi sui possibili studi accademici in Scienze forensi.

La manifestazione prevede tre momenti distinti, cominciando dalla presentazione dell'attività della Polizia scientifica. In seguito verranno fornite informazioni generali circa gli studi in Scienze forensi presso l'École des Sciences Criminelles SC (ex IPSC) dell'Università di Losanna. In conclusione vi sarà una visita guidata del servizio: uffici, laboratori, garage.

Gli interessati sono pregati di annunciarsi preventivamente alla Polizia scientifica telefonando allo 091 814 19 12.

