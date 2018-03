La Scolastica compatta sulla religione

Potrebbe arrivare in Gran Consiglio molto presto il rapporto della Commissione scolastica sull’insegnamento della religione a scuola. Sì, perché dopo l’accordo raggiunto tra il Dipartimento dell’educazione guidato da Manuele Bertoli e le Chiese, la strada si è fatta certamente più in discesa. Del tema si è discusso oggi, durante la riunione della Scolastica.

Il rapporto sarà redatto dal leghista Michele Guerra, dal popolare democratico Giorgio Fonio, e dal liberale radicale Alessandro Cedraschi. Il compromesso raggiunto qualche mese fa sembra dunque accogliere il consenso dei deputati, quasi all’unanimità. E tutto potrebbe filare liscio come l’olio, permettendo al tema di arrivare in Gran Consiglio già prima dell’estate. "C’è una chiara maggioranza che intende andare nella direzione proposta dal messaggio del Consiglio di Stato, in particolare appoggiando l’accordo tra lo Stato e le Chiese", ci conferma infatti Giorgio Fonio. "L’intenzione - gli fa eco Alessandro Cedraschi - è firmare il rapporto il 16 aprile o la settimana successiva, in tempo utile per arrivare in Parlamento a maggio".

Ricordiamo che, a partire da settembre 2019, gli allievi in quarta media saranno tenuti a seguire un corso di “storia delle religioni”. Nel novembre dello scorso anno, infatti, le Chiese (cattolica e protestante) e lo Stato avevano trovato un’intesa sull’insegnamento della religione a scuola. In sostanza, il corso d’istruzione religiosa di un’ora settimanale resta in vigore alle condizioni attuali per i primi tre anni delle medie, mentre in quarta sarà sostituito da un insegnamento di “storia delle religioni”.

Il costo dell’operazione è di 430mila franchi annui. L’accordo prevede anche il principio secondo cui potranno accedere ai concorsi per l’insegnamento di storia delle religioni "utti i docenti in possesso dei titoli e dei requisiti rilevanti necessari all’insegnamento di questa specifica disciplina a livello di scuola media, senza esclusione di principio dei laureati in teologia, scienze religiose, scienze della religione ed eventualmente altre scienze umane.

