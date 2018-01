La "Scuola che verrà" divide

La "Scuola che verrà" divide la Commissione scolastica, che si è riunita oggi pomeriggio a Bellinzona. Quattro le posizioni che ci sono infatti sul tavolo, tutte diverse. E il PPD sembra fungere da ago della bilancia.

Da un lato il PS e i Verdi che hanno accolto il messaggio del Governo sul credito da 5,3 milioni per la sperimentazione del progetto in alcune sedi del Cantone. Una seconda posizione è quella del PLR, che in linea di massima accetta la proposta, ma solo se vengono rispettate tre condizioni: in primis che la sperimentazione sia di 4 anni e non di 3; poi che ci sia una verifica esterna della sperimentazione; e infine che la differenziazione sia proposta agli allievi per il secondo biennio delle Medie e cioè in Terza e in Quarta. È su quest’ultimo aspetto che il PPD ha una posizione un po’ diversa. Se infatti si dice d’accordo con il PLR per i primi due punti (i 4 anni e la valutazione esterna) il partito popolare democratico chiede una differenziazione più soft.

Contrari alla riforma e quindi anche alla sperimentazione sono invece la Lega e La Destra. Sergio Morisoli (relatore del terzo rapporto) evidenzia che a loro avviso è sbagliato partire con la sperimentazione senza aver avuto una discussione a monte e cioè sulla riforma.

I prossimi passi? Il 5 febbraio ci sarà un’altra discussione in Commissione sulla base della bozza dei rapporti. E il 26 febbraio saranno firmati. In Parlamento il tema sarà trattato il 12 di marzo.

(Red)