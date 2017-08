La "Scuola che verrà" si sperimenta in 6 sedi

Per più di 55mila allievi e 5.361 docenti stamattina è suonata la campanella. E sempre questa mattina il Dipartimento diretto da Manuele Bertoli ha presentato le novità di quest’anno. È stato il responsabile della Divisione della scuola Emanuele Berger a entrare nel merito dei vari dossier aperti, a iniziare dai piani di studio. Ha innanzitutto ricordato che in agosto 1600 docenti hanno già partecipato ad alcuni atelier per presentare il lavoro svolto nei laboratori che sono stati fatto l’anno scorso. "Quest’anno continueranno e si produrrà altro materiale didattico, concentrandosi soprattutto sulla valutazione, la differenziazione e le competenze trasversali e legate alla formazione generale".

Un secondo importante tema toccato da Berger riguarda la "Scuola che verrà", il progetto di riforma del sistema scolastico. "Il messaggio è stato approvato dal Governo, ora la palla passa al Parlamento che in autunno dovrà discuterne. La fase di sperimentazione inizierà in sei sedi: Cadenazzo, Coldrerio, Paradiso, per le scuole comunali e Acquarossa, Biasca e Tesserete per le scuole medie".

Altra novità riguarda la partenza della classe per sportivi d’elite e per talenti artistici di III e IV media. Saranno 23 allievi (4 ragazze e 19 ragazzi) di cui 2 artisti. Il loro orario prevede il termine della scuola alle ore 15.10 in modo da permettere loro di frequentare lezioni di sport e legati all’arte. Con altri 150 allievi sportivi è stata firmata una convenzione che permette allenamenti e assenze concordate.

(N.M.)