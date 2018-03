Le 40 ore tornano in auge

di Nicola Mazzi

Le 40 ore settimanali per i dipendenti pubblici tornano sul tavolo del Governo. La richiesta è arrivata dai sindacati durante l’incontro avuto tra il Consiglio di Stato (presenti ieri con Vitta, Bertoli, Zali e Beltraminelli) e le associazioni del personale (OCST, VPOD e SIT) ieri a Bellinzona. Come ci spiega Lorenzo Jelmini dell’OCST «abbiamo voluto avere alcuni aggiornamenti su diversi dossier e abbiamo rilanciato temi a noi cari. In primo luogo abbiamo chiesto una verifica del passaggio dalla vecchia alla nuova scala salariale. La Commissione paritetica ha avviato una verifica delle nuove classi salariali e noi abbiamo chiesto di chiarire meglio le modalità di attuazione della stessa». L’idea è quella di fare ordine dopo il rinnovo della Legge stipendi e della Lord (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti). Ricordiamo che l’introduzione della nuova legge stipendi (con relativa scala salariale) è avvenuta all’inizio di quest’anno. E dal 1. gennaio 2019 entreranno in vigore altre misure inerenti la normativa. «In principio era prevista una verifica puntuale alla fine dei due anni. Noi abbiamo chiesto di anticipare la valutazione per capire se il passaggio non ha avuto ripercussioni negative sui dipendenti pubblici».

In secondo luogo i sindacati hanno chiesto delucidazioni sulla cassa pensioni dei dipendenti pubblici. Ricordiamo che su questo giornale il responsabile dell’istituto cantonale di previdenza aveva parlato di un piano di rientro da 300 milioni di franchi e questo per i mancati ricavi dalle obbligazioni. «Ci hanno detto che il CdA della cassa pensioni sta ancora effettuando alcune valutazioni interne. In particolare sulle misure da adottare e a carico di chi».