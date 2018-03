Le critiche del Governo alla Legge sul tabacco

Il Consiglio di Stato conferma di aver rigettato la proposta in consultazione, in quanto ritiene che le disposizioni siano insufficenti per il raggiungimento degli obiettivi.

Come da noi anticipato la scorsa settimana, il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare la proposta in consultazione sulla futura legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab). In un comunicato stampa odierno, l'Esecutivo ritiene si debba privilegiare gli interessi di salute pubblica, in particolare la tutela della salute dei giovani e la protezione dei non-fumatori devono rimanere principi irrinunciabili e garantiti.

Nella sua presa di posizione inviata al Dipartimento federale dell’interno (DFI), il Consiglio di Stato condivide i principi generali di protezione dell’essere umano contro gli effetti nocivi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche nonché di protezione dagli inganni. Saluta positivamente l’estensione del campo di applicazione in particolare alle sigarette elettroniche – anche se non si ritiene opportuno fare una distinzione tra sigarette elettroniche con nicotina e senza nicotina – così come le misure a favore della tutela dei minorenni. Inoltre si sottolinea l’importanza di prestare particolare attenzione al divieto di vendita di prodotti a base di tabacco e di sigarette elettroniche ai giovani e alla protezione della popolazione contro il fumo passivo anche per quanto riguarda nuovi prodotti come i prodotti a tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche.

Disposizioni insufficienti

Tuttavia il Governo ritiene che le disposizioni previste nell’avamprogetto in consultazione siano del tutto insufficienti per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di protezione della salute e di protezione dagli inganni e quindi respinge l’attuale proposta di LPTab. Critiche vengono in particolare espresse riguardo all’autorizzazione commerciale dello snus (prodotto contenente tabacco umido in polvere per uso orale), ai requisiti relativi alla composizione e alle emissioni dei prodotti del tabacco così come alle disposizioni proposte circa le avvertenze che non permettono un’informazione corretta e completa del potenziale consumatore, alle insufficienti e poco efficaci limitazioni rispetto alla pubblicità nonché alla rinuncia a misure atte a combattere il commercio illegale di prodotti del tabacco. Il Consiglio di Stato osserva peraltro che le disposizioni previste non adempiono nemmeno ai requisiti minimi della Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il tabagismo (FCTC), trattato internazionale firmato dalla Svizzera nel 2004, ma che non ha ancora potuto essere ratificato, al quale hanno aderito oltre 180 Paesi.

