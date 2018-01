Le ditte italiane ringraziano la LIA

In attesa della decisione del tribunale, un lettore mette in evidenza come questa normativa nata per combattere la concorrenza sleale, si stia rivelando un boomerang.

Sono stati giorni convulsi per la Legge sulle imprese artigianali (LIA). I fronti si sono moltiplicati e siamo in attesa di una decisione del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) in merito a un ricorso della Commissione della concorrenza (COMCO). Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo che in novembre una ditta del Sopraceneri aveva inoltrato un ricorso contro l’obbligo di iscrizione all’Albo. E lo stesso TRAM gli aveva dato ragione. Una sentenza che aveva minato le basi legali della legge voluta dall’Unione Associazioni edilizia di Piergiorgio Rossi e votata dal Parlamento. Nei mesi scorsi, inoltre, una petizione guidata dall’artigiano Andrea Genola che chiedeva l’abolizione della LIA aveva raccolto più di 4.600 adesioni.

Con l’inizio dell’anno è stato messo sul tavolo un altro problema e cioè la riscossione della retta per le aziende iscritte all’Albo. Il Governo ha deciso di sospendere l’incasso in attesa di un chiarimento legislativo. E se in un primo momento la Commissione della vigilanza LIA sembrava non sentir ragioni, ha poi fatto un passo indietro seguendo l’indicazione governativa e quindi accettando la sospensione degli incassi del 2018.

Noi vogliamo arricchire il dibattito con un nuovo elemento. Infatti in questi giorni abbiamo ricevuto in redazione una missiva di un nostro cortese lettore. Visto il contenuto riteniamo utile proporla in questa pagina di cronaca cantonale. Il nostro lettore (in questo caso scrittore…) mette il dito proprio in una delle contraddizioni più palesi della LIA e per la quale si chiede la sua abrogazione, anche alla luce della recente decisione del Tribunale d’amministrativo. Si tratta di una lettera aperta al presidente dell’Unione Associazioni edilizia (UAE), Piergiorgio Rossi.

