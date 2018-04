"Le forze in campo erano squilibrate"

Il presidente del PS commenta: "Siamo andati a a far presa sulle le fasce del ceto medio che gli altri partiti non riescono più a rappresentare, presi dalle suggestioni del mondo economico".

"Non fa piacere perdere per una manciata voti. Ma le forze messe in campo erano squilibrate e, malgrado l’area rosso-verde abbia un bacino di consensi che arriva al 25%, questa volta siamo riusciti a doppiare il consenso, andando a far presa sulle le fasce del ceto medio e popolare che gli altri partiti non riescono più a rappresentare, presi dalle suggestioni del mondo economico e dei super ricchi". Così il presidente del PS Igor Righini commenta il voto odierno.

"Sapevamo che era difficile, ma eravamo convinti che fosse necessario sottoporre queste misure al voto popolare, e in effetti abbiamo fatto bene". Dati alla mano, infatti, "risulta un cantone spaccato in due, per cui non si può parlare di un vero patto di Paese. Sono molti i Comuni a cui non piace questa riforma, da cui hanno tutto da perdere".

"Da parte nostra, con questo voto siamo riusciti a portare nel nostro campo il sostegno di quei cittadini che normalmente votano per altri partiti. Ci troviamo a rappresentare quel ceto medio e popolare, che gli altri partiti hanno scordato", aggiunge Righini.

