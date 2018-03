L'economia ticinese è in crescita

Uno studio commissionato dalla CC-TI all'Istituto BAK Economics mostra che il PIL cantonale ha registrato un +25% in 10 anni, maggiore di USA e Europa occidentale.

La crisi finanziaria non ferma il Ticino. Infatti, secondo uno studio commissionato all'Istituto BAK Economics dalla Camera di Commercio del Canton Ticino e presentato questa mattina a Lugano in conferenza stampa, l'economia tiene e, anzi, cresce.

Addirittura, confrontando i risultati del PIL del nostro Cantone rispetto a Paesi come Stati Uniti e l'Europa occidentale, la crescita del Ticino si piazza in testa, con un +25% in 10 anni. Nel 2016 il PIL pro capite ticinese si è attestato a 65'452 dollari.

Tale progresso, è stato spiegato, è stato determinato in prevalenza dall'espansione occupazionale, che ha prodotto un'accresciuta domanda di forza-lavoro italiana, ma pure fra i residenti. Stabile, per contro, la quota dei disoccupati. Secondo quando emerge dallo studio, inoltre, il forte incremento di frontalieri non ha avuto un'influenza negativa sulla quota di senza lavoro.

Gettando lo sguardo sugli agglomerati del Cantone, Lugano, Bellinzona e il Mendrisiotto tengono il passo con le altre regioni, mentre Locarno si trova in una situazione stagnante.

Meno positiva la situazione sul fronte della produttività nominale del lavoro (ossia la prestazione economica media per ogni persona occupata). Nel 2016 in Ticino questa si attestava a 100mila dollari, ma nel confronto con gli USA la prodittività del lavoro è inferiore del 14%. La differenza deriva dalla presenza dei lavoratori frontalieri, che - pur creando valore - lo trasferiscono all'estero, sottoforma di reddito da lavoro.

(MS)